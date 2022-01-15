Норвіч несподівано здолав Евертон у надскладному поєдинку 22-го туру англійської першості.

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Два швидкі голи від "канарок" вирішили долю матчу. Рішарлісон чудовим ударом через себе відквитав один м'яч, але навіть для нічиєї цього виявилось недостатньо. Українські фанати стежили за дебютом Миколенка в АПЛ, який провів весь матч на полі. Важко назвати цю зустріч для Віталія провальною, але, очевидно, у Бенітеса будуть претензії до українця, як мінімум, за один епізод.

Перемога дозволила Норвічу піднятись на 18-ту сходинку, Евертон – 15-й.

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