Дебют Миколенка в АПЛ у відеоогляді матчу Норвіч – Евертон – 2:1
Норвіч приймав Евертон в рамках 22-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".
Норвіч несподівано здолав Евертон у надскладному поєдинку 22-го туру англійської першості.
"Миколенко дав стимул іншим гравцям Динамо, дорога до Європи відкрита", – Бущан
Два швидкі голи від "канарок" вирішили долю матчу. Рішарлісон чудовим ударом через себе відквитав один м'яч, але навіть для нічиєї цього виявилось недостатньо. Українські фанати стежили за дебютом Миколенка в АПЛ, який провів весь матч на полі. Важко назвати цю зустріч для Віталія провальною, але, очевидно, у Бенітеса будуть претензії до українця, як мінімум, за один епізод.
Перемога дозволила Норвічу піднятись на 18-ту сходинку, Евертон – 15-й.
Евертон програв Норвічу: нерівний дебют Миколенка в АПЛ – хороші оцінки, дитяча помилка і початок атаки на шедевр