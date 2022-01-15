Миколенко дебютує в АПЛ: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Норвіч – Евертон
Норвіч приймає Евертон в рамках 22-го туру АПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок Норвіч – Евертон відбудеться сьогодні, 15 січня. Стартовий свисток на стадіоні Керроу Роуд прозвучить о 17:00. Дивитися гру наживо можна на телеканалі Setanta Sports. Текстову онлайн-трансляцію матчу проведе "Футбол 24.
Миколенко: Евертон залишився з одним лівим захисником і тепер все залежить від мене
Тиждень тому Віталій Миколенко дебютував за Евертон у переможному кубковому матчі проти Халл Сіті. Українець з'явився у стартовому складі "ірисок" та відіграв увесь поєдинок. Сьогодні Рафаель Бенітес знову випустив 22-річного захисника в основі. Для Миколенка це дебют в АПЛ.
Норвіч – Евертон: стартові склади на матч АПЛ:
Норвіч:
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