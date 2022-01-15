Норвіч приймає Евертон в рамках 22-го туру АПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Норвіч – Евертон відбудеться сьогодні, 15 січня. Стартовий свисток на стадіоні Керроу Роуд прозвучить о 17:00. Дивитися гру наживо можна на телеканалі Setanta Sports. Текстову онлайн-трансляцію матчу проведе "Футбол 24.

Миколенко: Евертон залишився з одним лівим захисником і тепер все залежить від мене

Тиждень тому Віталій Миколенко дебютував за Евертон у переможному кубковому матчі проти Халл Сіті. Українець з'явився у стартовому складі "ірисок" та відіграв увесь поєдинок. Сьогодні Рафаель Бенітес знову випустив 22-річного захисника в основі. Для Миколенка це дебют в АПЛ.

Норвіч – Евертон: стартові склади на матч АПЛ:

Норвіч:

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️ Sargent and Sorensen return

️ They replace Placheta and McLean, who is ill

️ Cantwell on the bench#NCFC | #NOREVE pic.twitter.com/IQEH2sjOkD — Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 15, 2022

Евертон: