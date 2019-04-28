Норвіч – перший новачок АПЛ сезону 2019/20

Норвіч переміг Блекберн у матчі 45 туру Чемпіоншипу та достроково оформив путівку в АПЛ.

Чемпіоншип, 45 тур

Норвіч – Блекберн – 2:1

Голи: Штіперманн, 13, Вранчіч, 21 – Тревіс, 23

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Норвіч у рамках 45 туру Чемпіоншипу вдома приймав Блекберн. Підопічні Даніеля Фарке в разі перемоги достроково виходили в АПЛ. Вже в дебютні 20 хвилин Штіперманн та Вранчіч підштовхнули команду до еліти, але гол престижу Тревіса змусив "канарок" понервувати до фінального свистка.

Норвіч після 45 турів набрав 91 очко. Сьогодні, 28 квітня, другу пряму путівку може отримати Шеффілд Юнайтед, якщо Лідс не зможе перемогти вдома Астон Віллу.

Востаннє "канарки" грали в АПЛ у сезоні 2015/16.