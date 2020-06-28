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Норвіч – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

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Норвіч – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Норвіч – Манчестер Юнайтед / ФК Норвіч

Норвіч приймав Манчестер Юнайтед в рамках 1/4 фіналу Кубка Англії.

 

Кубок Англії, чвертьфінал

Норвіч – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голи: Кантвелл, 75 – Ігало, 51, Магуайр, 118

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Манчестер Юнайтед прогнозовано володів ініціативою протягом усієї зустрічі, але в основний час команди лише обмінялись голами.

Лише коли здавалось, шо серія пенальті неминуча Харрі Магуайр зумів пробити голкіпера суперника і вирвати перемогу.

"Червоні диволи" завоювали путівку в 1/2 фіналу Кубка Англії. Інші три півфіналісти визначаться 28 червня.

Манчестер Юнайтед дотиснув Норвіч у компенсований час і вийшов у півфінал Кубка Англії

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Норвіч Норвіч Англія Відеоновини Норвіч - Манчестер Юнайтед
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