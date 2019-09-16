Норвіч – Манчестер Сіті: "канарки" продемонстрували, як виходити з-під пресингу команди Зінченка

Гравці Норвіча показали вражаюче взаєморозуміння при виході з-під пресингу Манчестер Сіті.

Норвіч наглядно показав, яким чином слід виходити з-під пресингу Манчестер Сіті у матчі АПЛ.

Норвіч – Манчестер Сіті – 3:2 – відео голів та огляд матчу

"Канарки" виклали відео з підписом "обходимо пресинг за допомогою нашої філософії" у своєму твіттері, де гравці передачами в один дотик розбираються із більш іменитим суперником.

Нагадаємо, Норвіч сенсаційно обіграв Манчестер Сіті (3:2), а "містяни" вже відстають на 5 очок від Ліверпуля.

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