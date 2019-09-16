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Норвіч – Манчестер Сіті: "канарки" продемонстрували, як виходити з-під пресингу команди Зінченка

16:24 332 Читать на русском
Норвіч – Манчестер Сіті: "канарки" продемонстрували, як виходити з-під пресингу команди Зінченка
Норвіч – Манчестер Сіті – 3:2 / твіттер ФК Норвіч

Гравці Норвіча показали вражаюче взаєморозуміння при виході з-під пресингу Манчестер Сіті.

18’ Кенні Маклін
29’ Тод Кантвелл
50’ Теему Пуккі
 
Серхіо Агуеро 45’
Родріго Ернандес 88’
18’ Кенні Маклін
29’ Тод Кантвелл
45’ Серхіо Агуеро
50’ Теему Пуккі
88’ Родріго Ернандес

Норвіч наглядно показав, яким чином слід виходити з-під пресингу Манчестер Сіті у матчі АПЛ.

Норвіч – Манчестер Сіті – 3:2 – відео голів та огляд матчу

"Канарки" виклали відео з підписом "обходимо пресинг за допомогою нашої філософії" у своєму твіттері, де гравці передачами в один дотик розбираються із більш іменитим суперником.

Нагадаємо, Норвіч сенсаційно обіграв Манчестер Сіті (3:2), а "містяни" вже відстають на 5 очок від Ліверпуля.

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