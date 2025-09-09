У вівторок, 9 вересня, у рамках відбору до ЧС-2026 відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

ЧС-2026, кваліфікація

Група F

Угорщина – Португалія – 2:3

Голи: Варга, 21, 84 – Сілва, 36, Роналду, 58 (п.), Канселу, 86

Група Н

Боснія і Герцеговина – Австрія – 1:2

Голи: Джеко, 50 – Забітцер, 49, Лаймер, 65

Кіпр – Румунія – 2:2

Голи: Лоїзу, 29, Харалампус, 77 – Дрегуш, 2, 18

Група І

Норвегія – Молдова – 11:1

Голи: Мюре, 6, Холанд, 11, 36, 43, 52, 83, Едегор, 45+1, Осгор, 67, 76, 78 (п.), 90+2 – Естігор, 74 (аг.)

Група К

Албанія – Латвія – 1:0

Гол: Асллані, 25 (п.)

Вірменія реабілітувалася за 0:5 попри гол конкурента Довбика: відбір до ЧС-2026

У групі F Португалія на виїзді дотиснула Угорщину. Господарі вийшли вперед в середині першого тайму, але Сілва ще до перерви відновив статус-кво. Після відпочинку Роналду з пенальті вивів піренейців вперед, оформивши свій 141-й гол за "селесао" (у 223 поєдинках). Таким чином Кріштіану за кількістю забитих м'ячів в матчах відбору до чемпіонату світу наздогнав Карлоса Руїса із Гватемали (в обох тепер по 39 голів).

Наприкінці зустрічі Варга влучним ударом, здавалось, вкрав у Португалії перемогу, однак вже за 2 хвилини Канселу знову повернув перевагу гостям. Як наслідок, після 2 турів Роналду і Ко набрали 6 очок і очолили турнірну таблицю квартету. Угорщина з 1 пунктом третя.

У групі Н Австрія здолала Боснію і Герцеговину. Перший тайм минув без голів, а одразу по перерві Забітцер вивів Австрію вперед. Не минуло і хвилини, як рахунок став рівним завдяки зусиллям Джеко. Однак втримати нічию балканцям не вдалось – Лаймер за трохи поставив масну крапку в матчі.

У паралельній зустрічі Кіпр оформив шалений камбек з Румунією. Ще до середини тайму господарі "горіли" з рахунком 0:2, однак Лоїзу встиг забити одиг гол до перерви, а на екваторі другої сорокап'ятихвилинки Харалампус обікрав Луческу і Ко.

Після 5 турів лідирують Боснія і Австрія (в обох по 12 очок), Румунія з 7 пунктами третя, а Кіпр з 4 балами четвертий. На самісінькому дні залишається Сан-Марино.

У групі I Норвегія каменя на камені не залишила від Молдови. Скандинави забили 12 голів, один з яких у свої ворота. Пента-трик оформив Ерлінг Холанд, а покер у доробку півзахисника Рейнджерс Тело Осгора. Як наслідок, Норвегія з 15 очками – безапеляційний лідер своєї групи. Італія, яка йде другою, має на 6 балів менше і гру в запасі.

У групі К Латвія на виїзді мінімально поступилась Албанії. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий в середині тайму півзахисником Торіно Асллані з пенальті. Перемога дозволила албанцям піднятись на другу сходинку (8 очок), Латвія ж залишилась четвертою (4 пункти). Лідирує Англія з 15 балами.

Польща з голом Лєвандовскі розбила Фінляндію, Німеччина реабілітувалась з ірландцями, черговий погром Бельгії