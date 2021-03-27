Турки не були фаворитами поєдинку проти Норвегії у букмекерів, але після двох м'ячів гостей у першому таймі – доля поєдинку була вирішена.

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Після перерви норвежці на чолі зі своїм вундеркіндом Ерлінгом Холандом відібрали ініціативу. Проте останнє слово було все ж за турками, красивий обвідний удар здалеку від хавбека Фенербахче Озана Туфана довів рахунок до розгромного.

Туреччина залишається лідером групи G, поступаючись Чорногорії лише за додатковими показниками.

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