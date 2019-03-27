Норвегія – Швеція – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Збірні Норвегії та Швеції розписали надрезультативну нічию (3:3). Дивіться відео голів та огляд матчу Норвегія – Швеція.

Збірні Норвегії та Швеції влаштували справжній трилер в матчі відбору до Євро-2020. Йонсен і Кінг вивели норвежців вперед, однак Клаесон і дубль Куайсона наприкінці матчу робили переможцями матчу шведів. Втім, Камара на 7 компенсованій хвилині врятував нічию для Норвегії.

Іспанія завдяки дублю Морати здолала Мальту, Швеція розіграла драматичну нічию Норвегією: Євро-2020, група F