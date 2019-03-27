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Норвегія – Швеція – 3:3 – відео голів та огляд матчу

09:05 314 Читать на русском
Норвегія – Швеція – 3:3 – відео голів та огляд матчу
Норвегія – Швеція – 3:3 / Reuters

Збірні Норвегії та Швеції розписали надрезультативну нічию (3:3). Дивіться відео голів та огляд матчу Норвегія – Швеція.

 

Збірні Норвегії та Швеції влаштували справжній трилер в матчі відбору до Євро-2020. Йонсен і Кінг вивели норвежців вперед, однак Клаесон і дубль Куайсона наприкінці матчу робили переможцями матчу шведів. Втім, Камара на 7 компенсованій хвилині врятував нічию для Норвегії.

Іспанія завдяки дублю Морати здолала Мальту, Швеція розіграла драматичну нічию Норвегією: Євро-2020, група F

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Євро-2020 Відеоновини Норвегія Норвегія Швеція Швеція Норвегія - Швеція
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