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Ноліто вибув на 3 місяці через перелом

19:00 56 Читать на русском
Ноліто вибув на 3 місяці через перелом
Мануель Ноліто / Фото: соцмережі

Хавбек Севільї Мануель Ноліто не скоро повернеться на футбольне поле.

Півзахисник Севільї Ноліто отримав травму, повідомляє офіційний сайт андалусійського клубу.

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У 32-річного футболіста перелом малої гомілкової кістки. За попередніми прогнозами лікарів, відновлення займе близько трьох місяців.

У поточному сезоні Ноліто провів всього 3 матчі в Ла Лізі. В останньому матчі Кубка Іспанії з Атлетіком він забив гол і зробив 2 гольові передачі.

Теги
Іспанія Мануель Ноліто Мануель Ноліто Севілья Севілья
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