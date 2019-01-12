Ноліто вибув на 3 місяці через перелом

Хавбек Севільї Мануель Ноліто не скоро повернеться на футбольне поле.

Півзахисник Севільї Ноліто отримав травму, повідомляє офіційний сайт андалусійського клубу.

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У 32-річного футболіста перелом малої гомілкової кістки. За попередніми прогнозами лікарів, відновлення займе близько трьох місяців.

У поточному сезоні Ноліто провів всього 3 матчі в Ла Лізі. В останньому матчі Кубка Іспанії з Атлетіком він забив гол і зробив 2 гольові передачі.