"Я дуже щасливий, тому що ми зіграли з великою Барсою. Це була гра деталей. Ми все зробили правильно.

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Барселона почала дуже потужно. Ми одразу ж відповіли. Рахунок 1:0 дав нам спокій. Вони зрівняли, але Мігель Гутьєррес був відмінним. Ми добре володіли м'ячем, хоча вони могли забити в будь-який момент.

Це був рівний матч, з моментами. Вперше я обіграв Барселону, вперше це зробила Жирона. Були моменти, коли ноги моїх гравців не витримували, бо темп був дуже високим. У них був жорстокий менталітет. Я сказав своїм футболістам, що в поєдинках вони повинні мати захисний менталітет.

Це особлива перемога. Тому що це лідерство в таблиці. Барселона була після перемоги в Лізі чемпіонів, після перемоги над Атлетіко, який є великою командою... Було дуже важко. Вони нас дуже здивували. У Жирони є душа і гравці вірять, що можуть завдати болю своїм суперникам", – цитує наставника "червоно-білих" Marca.

Нагадаємо, що Жирона наразі очолює турнірну таблицю в Ла Лізі, маючи 41 бал. Реал відстає на два пункти. Барселона перебуває на четвертій сходинці з 34 очками.

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