"Ноги болять, нічого не відчуваємо": Хомченовський – про перші дні зборів Зорі
11:46 - Читать на русском
Півзахисник луганців Дмитро Хомченовський розповів про самопочуття після перших днів тренувань.
"Ноги болять, нічого не відчуваємо, але все гаразд. Як і завжди у перші дні зборів.
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Звичайно, скучили за іграми, за футболом, дуже чекаємо. У нас два матчі, всі хочуть зіграти, людей багато, тому, звичайно, чекаємо", – сказав Хомченовський у коментарі ТК Футбол.
Зоря наразі базується у Туреччині, де ще має заплановані спаринги. В УПЛ команда Віктора Скрипника розташувалась четвертою.
Зоря поступилась польській Погоні у першому спарингу – гол Кабаєва не врятував луганців від поразки
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