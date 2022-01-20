"Ноги болять, нічого не відчуваємо, але все гаразд. Як і завжди у перші дні зборів.

Скрипник покине Зорю і вже має пропозиції з Європи, – ЗМІ

Звичайно, скучили за іграми, за футболом, дуже чекаємо. У нас два матчі, всі хочуть зіграти, людей багато, тому, звичайно, чекаємо", – сказав Хомченовський у коментарі ТК Футбол.

Зоря наразі базується у Туреччині, де ще має заплановані спаринги. В УПЛ команда Віктора Скрипника розташувалась четвертою.

Зоря поступилась польській Погоні у першому спарингу – гол Кабаєва не врятував луганців від поразки