No Guerra: італійський футбольний клуб оригінально виступив проти війни в Україні
14:50 - Читать на русском
Красива акція в Серії С на підтримку України у війні з російськими загарбниками.
У матчі між Трієстіною та Феральпісало з'явився заклик зупинити війну в Україні. Форвард другої з команд Сімоне Гуерра одягнув особливу футболку.
Його прізвище італійською означає "війна", тому на футболці дописали частку No, повідомляє журналіст Юрій Шевченко. No Guerra – Ні Війні.
Гуерра в тому матчі оформив дубль і приніс Феральпісало перемогу. Футболку після гри виставили на аукціон.
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