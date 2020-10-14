Євро-2021, кваліфікація

Англія U-21 – Туреччина U-21 – 2:1

Голи: Тюркмен, 17 (аг), Нкетія, 88 – Дервішоглу, 90+2

Нереалізовані пенальті: Нкетія, 85 – Дервішоглу, 53

Англійці вже гарантували собі вихід у фінальну стадію Євро, тому головною інтригою вечора був рекорд Алана Ширера, на який зазіхав Едді Нкетія. У легенди Ньюкасла та юного форварда Арсенала було по 13 голів за молодіжку "Трьох левів".

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Господарі доволі швидко відкрили рахунок завдяки автоголу Тюркмена, проте до перерви все було значно спокійніше. В дебюті другої половини турки отримали право на пенальті – Дервішоглу програв дуель Рамсдейлу. Під завісу зустрічі право на "позначку" здобула Англія. Рекорд Нкетії здавався неминучим, але і тут голкіпер виявився сильнішим.

Форвард "Трьох левів" зовсім не знітився через свій провал. Вже через 3 хвилини він вивалився на побачення з воротарем і чітко реалізував момент – вражаючі 14 голів у 12 матчах. У компенсований час Дервішоглу також покращив свою репутацію, але від поразки турків це не врятувало.

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