"Потрібно більше працювати над реалізацією. Монотонно працювати на тренуваннях. Іншої формули немає. Я глибоко в цьому переконаний.

Перемога дебютанта УПЛ у відеоогляді матчу Полтава – Верес – 1:0

Сьогодні ми знову грали в такий неприємний час доби, у спеку. Тому інтенсивність гри у виконанні обох команд була невисокою. Футболісти – це живі люди. Вони просто не можуть давати високий темп, коли на вулиці під 30 градусів і це третя година дня. Навіть на лаві запасних сидіти важко.

Знову ж таки, ми зустрічалися з Полтавою, яка орієнтована на гру один в один в обороні. Це не так просто. Ви ж бачили стан газону. При всій повазі, але для рівня УПЛ – це неякісний газон. Я не хочу зараз шукати причину поразки в цьому. Але це також впливає на інтенсивність гри. Обидві команди не могли грати в швидший і більш агресивний футбол.

Знову ж таки, були декілька моментів, про які я промовчу. Є емоції, але я суддівство не коментую. Тому, все ж таки промовчу. Для цього є компетентні органи, які все це розбирають, аналізують.

Також ми не були готові сьогодні високо пресингувати суперника увесь матч, постійно тиснути. Бо елементарно фізично ще не готові цього робити. Над цим потрібно також працювати.

Щодо психологічного впливу таких результатів на команду – минулого року в нас теж був не дуже вдалий старт. Перші сім турів ми втрачали багато очок, потім вирівняли ситуацію. Ще раз хочу наголосити – нічого не буває одразу. По-друге, ніякої психологічної ями я не бачу. Ми розчаровані. Але це всього лиш відрізок з двох матчів. Команда самовіддано тренується, в нас є хороший колектив.

Це гра. Сьогодні ми програли. Неприємно. Значить, повинні вже з понеділка працювати і ще раз працювати. Іншої формули я не знаю. Футбол, мені здається, справедливий вид спорту. І тут потрібно просто наполегливо працювати", – цитує Шандрука офіційний сайт Вереса.

Полтава здобула дебютну перемогу в УПЛ, перегравши Верес у яскравому матчі