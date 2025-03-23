"Сам поєдинок вийшов із гарною розв'язкою. Мені сподобалася гра. Емоції лише позитивні, бо таки перемога є перемога. І в певному сенсі ця перемога закономірна. Різниця у два м'ячі, звичайно, ніякої гарантії не дає у другій грі. Але це надає гарного настрою, з яким можна їхати на матч-відповідь.

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Варто зазначити взагалі, що заміни, які у другому таймі зробив Ребров, реально посилили гру та принесли результат. Ті ж Ванат та Гуцуляк забили свої м'ячі. Так, з одного боку, можна сказати, що цього року у нас хороший чемпіонат. І це показує, що хлопці, які вийшли на заміну, завжди готові бути навіть кращими за тих, які виходили на поле з перших хвилин. Це говорить про те, що гарна атмосфера в команді тощо. Відзначити, я гадаю, багатьох можна.

Кого б ще виділив? Почнемо від оборони. Була певна гра від оборони. Захисна лінія, центральні захисники мені сподобалися. Вони впоралися зі своїм завданням. Звісно, ​​Лукаку забив гол. Але це майстерність нападника і складно зупинити такого гіганта, як Лукаку. Тому десь пропустили, але загалом можна сказати, що захисники непогано справлялися з ним. Але, якщо взагалі по грі сказати, то перший тайм у виконанні нашої збірної десь не сподобався. Не можна так низько опускатися.

Мені здається, все одно треба вище зустрічати суперників. Ми сильно опустилися, тому бельгійці мали моменти. У другому таймі бельгійці вже десь втомилися. Також наші заміни десь зіграли свою роль. І десь ми перевели гру ближче до їхніх воріт. У зв'язку з цим, я вважаю, ми забили три м'ячі", – поділився Воробей у інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, перший матч між Україною та Бельгією завершився перемогою "синьо-жовтих" (3:1). Матч-відповідь запланований на 23 березня, початок о 21:45.

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