"Я хотів би прояснити з тренером збірної України, а, точніше, озвучити, що означає в моєму розумінні головний тренер національної команди країни. Особливо коли наша країна, Україна, перебуває в стані війни. Головний тренер збірної України має бути дуже відповідальним на своїй посаді. У тому числі щодо формування списку гравців на збір перед черговим матчем.

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Робота в збірній – зовсім не така, як у клубі. Тут набагато більше часу потрібно витрачати на перегляд вітчизняних футболістів, матчів з їхньою участю. Коли ти працюєш у клубі, у тебе все на виду, ти бачиш, у якому стані перебувають футболісти твоєї команди, як вони грають, як тренуються. У збірній не так. Щоб скласти список кандидатів на матч, потрібно перед цим переглянути величезну кількість матчів.

І якщо хтось зі мною радиться, то ніколи не дам пораду про те, в чому я некомпетентний. Як я можу, наприклад, сказати, чи потрібно викликати ось цього футболіста в збірну, якщо я не переглянув достатньої кількості матчів за його участю? От щодо Ярмоленка я можу дати таку рекомендацію. 100 відсотків! Але за іншими футболістами таких рекомендацій я дати не можу просто фізично, тому що зараз у цьому питанні абсолютно некомпетентний.

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Якщо головний тренер збірної України запитає моєї думки про того чи іншого футболіста, то, звичайно, я дам відповідь. Тому що всі ми зараз переживаємо за нашу збірну і хочемо, щоб вона гідно провела свій стартовий матч у відбірному циклі Євро-2024. І будь-який український тренер у цьому плані допоможе наставнику збірної.

Але якщо УАФ ухвалила рішення призначити до керма національної команди Руслана Ротаня, то саме він повинен ухвалювати всі рішення. Він може радитися. Але я впевнений, що на матч з Англією викликані ті футболісти, яких переглядали у справі кілька разів, і є розуміння, чому саме цих футболістів викликають до збірної України, є розуміння, в якій формі вони зараз перебувають саме під гру зі збірною Англії.

А що стосується мене, то ніякий я не консультант збірної України. У мене по два матчі Аль-Айна в тиждень, і я просто фізично не маю часу подивитися кандидатів у збірну України", – зазначив Ребров в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

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