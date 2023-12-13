"Є велика доза фаворитизму, але цього разу донецький Шахтар сильніший, ніж у минулій грі. Ніяких потурань для Порту не буде.

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Однак це не Шахтар мого часу, який складався з багатьох зірок, зараз є багато гравців з академії, які дуже цінні. Прихід нового тренера Маріно Пушіча дав команді поштовх, і не варто забувати, що вони вже обіграли Барселону. Іншими словами, можливі всі результати, хоча, я наголошую, Порту є фаворитом на перемогу.

Лише за наявності великої потужності Порту зможе подолати цю перешкоду. І є фактор, який також потрібно взяти до уваги, і це пов'язано з тим, що Шахтар дивиться не лише на спортивний план, а радше на боротьбу. Вони представляють країну, яку продовжує щодня вбивати Росія. Не сумніваюся, що розмова буде вестися із закликом до націоналізму гравців, вони будуть боротися за Україну.

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Шахтар не є командою, створеною для пресингу, але коли вони відбирають м'яч, намагаються розпочати контратаку з великою швидкістю, застаючи суперника зненацька. Донеччани намагаються швидко досягти зони суперника. Це команда, яка складається з гравців, які були чемпіонами Європи серед юнаків до 19 років, і, отже, має багато якості", – цитує португальського фахівця A bola.

Нагадаємо, що Паулу Фонсека працював з Шахтарем з 2016 по 2019 роки. Разом з командою тренер здобував тричі титул чемпіона України.

Шахтар зіграє проти Порту у завершальному раунді Ліги чемпіонів у середу, 13 грудня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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