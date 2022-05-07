"Думаю, що в Луніна є шанси на повноцінний трансфер. В оренду він вже не піде, по орендах він вже походив. Тобто, думаю, що його агенти розуміють, що він або матиме можливість ігрової практики в Реалі, або повинен вже піти повноцінним трансфером в іншу команду і там розвиватися.

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Думаю, що будуть наполягати саме на трансфері. Тобто, ніяких оренд вже не буде", – заявив Циганик в ефірі авторської програми Циганик Live.

Нагадаємо, в сезоні 2021/22 Андрій Лунін став чемпіоном Іспанії, але не зіграв жодної хвилини. В активі українського воротаря лише два матчі в Кубку.

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