"По-перше, напередодні клуб виплатив головному тренеру заробітну плату за місяць серпень та найближчим часом буде проведено розрахунок за вересень, який щойно завершився. А із помічником головного тренера Русланом Уманцем клуб повністю розрахувався, включно із заробітною платнею за місяць вересень.

"У Ниві затримки по зарплаті мінімум два місяці": Климовський зізнався, чому покинув тернополян

Щодо заяви про постійну 2-місячну заборгованість перед командою. Ця інформація неправдива. Виплата заробітної плати гравцям та персоналу здійснюється до 20-го числа наступного місяця за попередній місяць. Тобто, заробітна плата за місяць серпень повинна виплатитись до 20-го вересня. Тож фактична заборгованість перед командою становить 10 днів. Під час сезону були незначні затримки із виплатою, але жодного разу вона не становила 2 місяці, про що розповідає Ігор Климовський.

При цьому Ігор Петрович чомусь не коментує причини невдалих результатів в останніх декількох матчах. Адже проблеми у організації гри почали спостерігатись, починаючи із домашнього матчу з волочиським Агробізнесом. Після чого команда безславно покинула розіграш Кубка України, мінімально поступившись друголіговому Епіцентру. А також дивом не поступилась у виїзній зустрічі з Поділлям. При цьому великі питання викликали фізичні кондиції команди. Сил у матчах вистачало на 20-30 хвилин. Окремо у цьому переліку варто виділити повністю провальні домашні ігри з Альянсом (1:5) та Прикарпаттям (0:2). Попри це, керівництво клубу провело зустріч із тренерським штабом з метою почути та обговорити варіанти виходу із кризи. Але головний тренер так і не озвучив свого чіткого бачення подальшого розвитку команди та подав у відставку напередодні важливих матчів у чемпіонаті.

Також екснаставник висловлює незадоволення щодо комплектації команди у міжсезоння. Щодо цього повідомляємо, що головному тренеру був наданий карт-бланш для запрошення 3 гравців рівня Ігоря Семенини із відповідним рівнем заробітної плати. Проте тренерський штаб Ігоря Климовського замість якісного підсилення запрошував на перегляд кількох гравців, з якими він працював у попередньому клубі і які були дискваліфіковані за участь у матчах з фіксованим результатом", – йдеться у заяві на офіційному сайті Ниви.

Перша ліга: відставка тренера не допомогла Кривбасу, ВПК-Агро вибирається із дна, скандальний двобій Поділля й Олімпіка