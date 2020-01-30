Нива Вінниця створила Раду тренерів – її очолив екс-керманич жіночої збірної України

Колишній головний тренер жіночої збірної України Володимир Рева став керівником новоствореної Ради тренерів вінницької Ниви.

Вінницький клуб вирішив утворити Раду тренерів, повідомляє офіційний сайт Ниви В.

Вінницька Нива отримала нового тренера

Заявленою метою органу є розробка стратегії розвитку всієї вертикалі клуб – від команди майстрів, колективу U-19 до місцевих ДЮСШ, із якими підписано угоди про співпрацю. Отже, очолив Раду Володимир Рева, який консультував Ниву В перед відновленням у професіональному статусі. Також він працював із вінницьким клубом у 2000-2003 рр., а пізніше тренував жіночу збірну України.

Також до об'єднання увійшли тренери Ниви В Олег Шумовицький і Олег Остапенко, тренери Ниви В U-19 Олександр Дуднік і Віталій Рижковий, а також представники ДЮСШ Блохіна-Бєланова та ДЮСШ Прем'єр-Нива. Очікується, що Рада тренерів допоможе усім командам створити схожий малюнок гри та запровадити єдиний тренувальний процес на всіх щаблях.

До слова, осінню частину чемпіонату в Другій лізі Нива Вінниця на 9-му місці Групи А. Зону вильоту колись учасник єврокубків випереджає лише на 4 очки.

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