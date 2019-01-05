Нива В передана лідеру ультрас клубу

Президент Ниви В Василь Вовк та директор підприємства, що керувало клубом, Сергій Мартиненко відмовились від своїх посад. Клуб переданий лідеру ультрас Дмитру Рогозюку.

"Влада і інвестор Ниви Василь Вовк не змогли домовитися, знайти бажану комунікацію. Ми дуже вдячні Василю Васильовичу за те, що він три роки фінансував і утримував команду, вивів її на хороший рівень. Без нього не було б нинішньої Ниви, яка є загрозою для будь-якого суперника.

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Перше, що ми займемося, це шукати спільну мову з місцевою владою. У нас є борги перед футболістами, незакриті питання перед тренерським штабом. Також зберігаються плани на сезон, які необхідно виконувати. Але головне зараз – збереження ігрового складу і тренерського штабу.

Ми запрошуємо всіх бажаючих інвесторів допомогти команді. Новий власник Дмитро Рогозюк готовий передати клуб в надійні руки людям, які здатні його фінансувати. Це зроблено з метою зберегти юридичну структуру і колектив", – сказав віце-президент Ниви Вадим Кудіяров прес-службі клубу.

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