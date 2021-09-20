Перша ліга, 9-й тур

Ужгород – Нива – 0:2

Голи: Кисленко, 65, Зінь, 69

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На Закарпаття тернополяни приїхали в статусі фаворита, попри 3-матчеву серію без перемог. Нива з перших хвилин почала грати першим номером, контролювала м'яч, але особливої небезпеки біля воріт господарів не створювала. Ужгород натомість зрідка доходив до володінь Механіва.

Зате на другий тайм підопічні Ігоря Климовського вийшли сповнені рішучості вирвати 3 очки. Втілювати цей план в життя взявся джокер тернополян – Сергій Кисленко. Форвард у межах штрафного отримав класну передачу з флангу від Демчука, ефектно обробив м'яч і з лівої пробив повз голкіпера. А на 69-й хвилині шедевр вдався Андрію Зіню. Оборонець тернополян підібрав м'яч перед штрафним і пострілом зняв павутину з верхнього кута.

Після такої п'ятихвилинки Ужгород так і не оговтався, а Нива спокійно довела матч до логічної перемоги. Тепер у тернополян 15 пунктів і 5-те місце в чемпіонаті. Ужгород – останній (1 бал).

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