Нива Тернопіль ризикує втратити професіональний статус – офіційна заява лідера Другої ліги

Майбутнє одного з найкращих клубів Другої ліги залишається під питанням.

"Зіграні два кола футбольного сезону 2019/20 у Другій лізі підтвердили наміри нашої команди поборотися за першість у Групі А та підвищитися у класі. Такий результат, передусім, – заслуга злагодженої роботи усього колективу футбольного клубу Нива (футболістів, тренерського штабу, персоналу та керівництва клубу).

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Але попереду нас очікує не менш важлива місія – провести вдалу підготовку до завершального третього кола. Ні для кого не секрет, що увесь тягар фінансування футбольного клубу Нива лежить на плечах лише однієї структури. Ми готові розглянути будь-які варіанти співпраці та співфінансування клубу, аж до переформатування форми власності у акціонерне товариство, що дозволить потенційним інвесторам стати безпосередніми акціонерами клубу.

У разі, якщо нам не вдасться знайти підтримки у владних чи інших структур, клуб цілком серйозно ризикує не брати подальшої участі у Всеукраїнських змаганнях та втратити професіональний статус", – йдеться у заяві прес-служби тернопільської Ниви.

Додамо, що за два зіграних кола у Другій лізі Нива набрала 41 очко та одноосібно очолює турнірну таблицю Групи А, на 2 пункти випереджаючи Полісся.

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