"Після певних роздумів, керівництво футбольного клубу Нива Тернопіль прийняло рішення продовжити виступи у Першій лізі чемпіонату України у новому сезоні 2022/23 рр., незважаючи на воєнний стан в Україні", – цитує Тихого "Номер один".

Краматорськ офіційно пропустить чемпіонат України сезону 2022/23

Тренерський штаб Ниви і надалі очолюватиме Андрій Купцов, а от дата початку тренувального процесу у рамках підготовки до нового чемпіонату ще не визначена. Футболісти нині займаються індивідуально, багато з них проводять благодійні матчі у складі збірної зірок тернопільського футболу.

Нагадаємо, сезон-2022/23 для команд Першої ліги заплановано розпочати наприкінці серпня або на початку вересня. На момент зупинки минулої першості Нива у турнірній таблиці Першої ліги йшла п'ятою.

Росія напала на Україну: моральна дилема збірної, клуби готуються розпочати єврокубковий сезон (LIVE)