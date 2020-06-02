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Нива Тернопіль може відмовитись від виходу у Першу лігу

09:48 26 Читать на русском
Нива Тернопіль може відмовитись від виходу у Першу лігу
Нива Т – Верес / Фото з відкритих джерел

Легендарний клуб відчуває серйозні фінансові труднощі, а тому може не підвищитись у класі.

"5 червня має відбутися зустріч керівництва Ниви з потенційними інвесторами – лише після неї можна буде говорити про те, в якому напрямку ми будемо рухатися.

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Чи будемо ми підсилюватися? Однозначно, без цього ніяк не обійтися. Інша справа, на які умови запрошувати новачків. Для нас важливі не імена, а бажання гравця рости і розвиватися, наскільки він мотивований, чи здатний влитися в колектив, який не хапає з неба зірок", – сказав у коментарі виданню Footboom головний тренер команди Василь Малик.

Нагадаємо, тернопільська Нива лідирує в групі А Другої ліги. Раніше на Раді ліг клуби проголосували за дострокове завершення сезону у третьому за силою дивізіоні.

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Теги
Друга ліга футбольні фінанси Василь Малик Василь Малик Друга ліга 2019/20 Нива Тернопіль Нива Тернопіль Перша ліга
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