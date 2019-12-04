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Нива Тернопіль може припинити існування

16:38 1272 Читать на русском
Нива Тернопіль може припинити існування
Василь Малик / Сайт Ниви Т

Майбутнє одного з найкращих клубів Другої ліги залишається під питанням.

Головний тренер тернопільської Ниви Василь Малик розповів про вкрай скрутне становище клубу.

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"Чутки про наше непросте фінансове становище – небезпідставні. У кінці листопада отримали зарплату тільки за серпень. Що буде далі – невідомо. Збори плануємо на двадцяті числа січня. Але якщо ситуація не зміниться на краще, якщо не знайдуться ще спонсори, пошуками яких зайняті наші керівники, боюся, Ниви не буде. Чесно кажучи, не хотілося б втрачати такий колектив", – розповів Малик у коментарі Footboom.

Нагадаємо, на зимову перерву Нива Т пішла лідером групи А Другої ліги, після 20 турів випереджаючи Полісся на два очки.

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Теги
Нива Тернопіль Нива Тернопіль Друга ліга Василь Малик Василь Малик
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