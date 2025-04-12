У суботу, 12 квітня, запорізький Металург у 3-му турі Першої ліги розписав бойову нічию з тернополянами (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Перша ліга, Група вибування, 3-й тур

МФК Металург – Нива Т – 1:1

Голи: Іродовський, 58 – Посєвкін, 77

Вилучення: Давидов, 45+2

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У 3-му турі Першої ліги МФК Металург в рамках 3-го туру у Групі вибування приймав тернопільську Ниву. Перша половина зустрічі минула без голів і запам'яталась вилученням на останній хвилині тайму: Давидов у боротьбі влучив ногою у голову Костюченкові й отримав миттєву червону картку.

По перерві тренер запоріжців випустив Іродовського і той віддячив наставнику за довіру вже за три хвилини. Отримавши передачу у штрафному Дмитро розвернувся і завдав божевільного удару у дальню дев'ятку. До слова, другу половину минулого сезону 21-річний хавбек провів в оренді в Карпатах.

На жаль, втримати перемогу Металург не зумів. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки тернополяни скористались кутовим і Посєвкін після відскоку добив сферу у сітку з гострого кута.

Команди не встигли дограти якихось три хвилини – вже у доданий час прозвучав сигнал повітряної тривоги й футболісти змушені були покинути поле. Після відновлення гри гості могли вирвати перемогу, але після навісу зі штрафного і серії рикошетів запоріжцям вдалось відбитись.

Нічия дозволила Ниві набрати 23 очки й закріпитись на другій сходинці турнірної таблиці Групи вибування Першої ліги. МФК Металург з 19-ма пунктами четвертий.

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