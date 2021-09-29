49-річний фахівець завершив тернопільський етап кар'єри, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт Климовського з Нивою сторони розірвали за обопільною згодою. Уродженець Донеччини очолив "жовто-зелених" у квітні та зберіг із командою прописку в Першій лізі. Новий сезон Нива розпочала з трьох перемог у п'яти турах, але потім загальмувала – взяла лише 5 очок за п'ять матчів і вилетіла з Кубка України. Наразі тернополяни посідають 6-те місце в чемпіонаті.

Нагадаємо, що в 2002-2021 рр. Ігор Климовський працював у структурі донецького Олімпіка.

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