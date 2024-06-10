Тернопільська Нива на своєму сайті оголосила про відставку головного тренера Олександра Стахіва. Клуб та тренерський штаб вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою сторін.

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Нагадаємо, 42-річний фахівець вперше увійшов у тренерський штаб Ниви у 2018 році – був спочатку асистентом, а згодом виконувачем обов'язків головного тренера. Згодом працював у ФК Самбір, юнацьких командах Кристала та Краматорська. Влітку 2023-го повернувся у Ниву і у грудні цього ж року замінив на посаді керманича Василя Малика.

До слова, Стахіву вдалось втримати команду у Першій лізі – тернополяни фінішували третіми у Групі вибування.

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