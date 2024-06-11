У вівторок, 11 червня, тернопільська Нива на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера. Ним став Євген Калиниченко, який раніше входив до тренерського штабу Колоса і Зорі. Нагадаємо, що буквально вчора Нива оголосила про розставання з попереднім наставником Олександром Стахівим.

Нива Т оголосила про припинення співпраці з головним тренером – він врятував команду від вильоту у Другу лігу

Також тернопільський клуб підписав контракт із новим спортивним директором. Ним став Сергій Задорожний. Останньою роботою Задорожного була посада головного тренера Руху U-19. Колишній захисник збірної України протримався у Винниках лише 3 місяці або 10 матчів. Рух не зміг дійти до плей-оф Юнацької ліги УЄФА, розгромно поступившись Мітьюлланду у фіналі шляху переможців (0:4; 1:0).