Андрій Купцов став новим наставником тернопільської Ниви, повідомляє офіційний сайт клубу.

Кривбас оголосив про трансфер хорватського легіонера

50-річний фахівець очолював Кривбас після відходу Геннадія Приходька і до приходу Олександра Бабича. Раніше він також працював в Інтері з Баку, Олександрії та Карпатах.

Нагадаємо, Нива залишилась без головного тренера 29 вересня, коли клуб покинув Ігор Климовський. До останніх двох матчів (з Металістом (1:2) і Оболонню (0:1) колектив готував спортивний директор клубу Сергій Задорожний. Після 12-ти турів тернополяни посідають у турнірній таблиці Першої ліги восьму сходинку, маючи у свому активі 15 очок.

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