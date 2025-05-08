Нива та Діназ (1:1) не визначили найсильнішого у сьомому раунді ПФЛ. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга, група вибування, 7-й тур

Діназ – Нива – 1:1

Голи: Кириченко, 66 – Демиденко, 9 (аг)

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За виживання у Першій лізі йде запекла боротьба. У черговому турі Діназ приймав Ниву. Тернопільський клуб вийшов уперед завдяки автоголу на 9 хвилині, утім, втримати перемогу не вдалося. По перерві Діназ відігрався завдяки Кириченку – Данило обіграв двох суперників і класно пробив. У підсумку нічия 1:1.

Завдяки набраному очку Нива піднялася на другу позицію у турнірній таблиці Групи вибування з 28-ма балами. Діназ перебуває на восьмій сходинці з 15 очками.

Варто зауважити, що команда з Вишгороду сім матчів поспіль не може перемогти (5 поразок і дві нічиї).

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