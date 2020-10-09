"Виключно позитивні очікування. Ми приїхали, щоб перемогти. Команда давно не збиралася в такому складі. Сьогодні будемо тренуватися, будемо відновлювати старі зв’язки, будемо готуватися до перемоги. В Німеччини дуже хороший командний дух.

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Останнім часом дуже багато матчів. Але я щасливий прибути у збірну, зустрітися з партнерами. Навантаження на гравців Баварії високе, однак ми намагаємося позитивно до цього ставитися, нормально сприймати ситуацію. Ниття не допоможе. До літа ситуація навряд чи зміниться. Звичайно, хотілося б маленьку перерву, але її отримати нереально", – сказав Нойєр.

Матч Україна – Німеччина відбудеться у суботу, 10 жовтня, в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри третього туру групового етапу Ліги націй 2020/21 – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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