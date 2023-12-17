Ніцца зазнала болючої поразки, вперше пропустивши три м'ячі, Ланс переграв конкурента за єврокубки: Ліга 1
У чемпіонаті Франції відбулися чергові матчі 16 туру. Результати та рахунки матчів читайте на "Футбол 24".
Ліга 1, 16 тур
Гавр – Ніцца – 3:1
Голи: Саббі, 5, 35, Байо, 51 (пен) – Люше, 90+1
Вилучення: Грансір, 81 – Тодібо, 81
Ланс – Реймс – 2:0
Голи: Саїд, 43, Кортес, 75
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Гавр вдома зумів переграти одного з лідерів чемпіонату. Ніцца, яка має одну з найкращих оборон в топ-5 чемпіонатах, пропустила вперше три м'ячі в поточному сезоні. Гол престижу вдалося забити лише у компенсований час до другого тайму. Ніцца має 32 очки і відстає від ПСЖ на чотири пункти, але парижани в цьому турі ще не грали. Гавр піднявся на дев'яту сходинку з 19 балами.
Ланс здолав Реймс, який в цьому сезоні є претендентом на єврокубки. Гості доволі непогано комбінували й створювали моменти, але жодним скористатися не зуміли. А ось команда Франка Еса вдало розпорядилася нечисленними шансами. Ланс наразі піднявся на п'яту сходинку з 26 очками. Реймс залишився на восьмому місці з 23 балами.
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