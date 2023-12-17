Ліга 1, 16 тур

Гавр – Ніцца – 3:1

Голи: Саббі, 5, 35, Байо, 51 (пен) – Люше, 90+1

Вилучення: Грансір, 81 – Тодібо, 81

Ланс – Реймс – 2:0

Голи: Саїд, 43, Кортес, 75

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Гавр вдома зумів переграти одного з лідерів чемпіонату. Ніцца, яка має одну з найкращих оборон в топ-5 чемпіонатах, пропустила вперше три м'ячі в поточному сезоні. Гол престижу вдалося забити лише у компенсований час до другого тайму. Ніцца має 32 очки і відстає від ПСЖ на чотири пункти, але парижани в цьому турі ще не грали. Гавр піднявся на дев'яту сходинку з 19 балами.

Ланс здолав Реймс, який в цьому сезоні є претендентом на єврокубки. Гості доволі непогано комбінували й створювали моменти, але жодним скористатися не зуміли. А ось команда Франка Еса вдало розпорядилася нечисленними шансами. Ланс наразі піднявся на п'яту сходинку з 26 очками. Реймс залишився на восьмому місці з 23 балами.

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