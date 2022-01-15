Ніцца приймала Нант в рамках 21-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.

Ліга 1, 21-й тур

Ніцца — Нант – 2:1

Голи: Дольберг, 21 (пен.), Тюрам-Ульєн, 56 – Жиротто, 45

ПСЖ повідомив, коли Мессі повернеться до тренувань

Футболісти Ніцци на правах господаря поєдинку відкрили рахунок у матчі завдяки реалізованому пенальті. Проте ще до свистка на перерву гості вирівняли становище.

У другому таймі за рівної боротьби вирішальним став удар 20-річного Кефрена Тюрам-Ульєна, який і приніс перемогу господарям.

Перемога закріпила Ніццу на другій сходинці, зменшивши відставання від ПСЖ на 8 очок. Нант розташувався на 8-й сходинці турнірної таблиці.

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