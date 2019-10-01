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Ніцца вигнала гравця, який поцупив годинник у Дольберга

16:52 179 Читать на русском
Ніцца вигнала гравця, який поцупив годинник у Дольберга
Ламін Діабі / Foot Mercato

Нападник Ніцци Ламін Діабі покинув команду через конфліктну ситуацію з одноклубником Каспером Дольбергом.

Керівництво Ніцци вирішило в односторонньому порядку розпрощатись із нападником Ламіном Діабі, який раніше зізнався в крадіжці годинника за 70 тисяч євро у одноклубника Каспера Дольберга, повідомляє L'Equipe.

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Нагадаємо, що Дольберг виявив пропажу свого годинника вартістю 70 тисяч євро. Данець звернувся в поліцію, яка провела розслідування події. Діабі в супроводі адвокатів визнав факт крадіжки, а також зобов'язався відшкодувати збиток Касперу.

Варто зазначити, що 18-річний Діабі в нинішньому сезоні не провів за Ніццу жодного поєдинку, в той час як Каспер Дольберг відзначився трьома голами в семи матчах за клуб. В Ніццу данець перебрався лише наприкінці літа із Аякса за 20,5 млн євро. Додамо, що Ніцца посідає 6 місце в чемпіонаті Франції, маючи в активі 13 очок.

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Ніцца Ніцца Франція футбольні курйози Каспер Дольберг Каспер Дольберг
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