Ліга 1, 23-й тур

Лор'ян – Ланс – 2:0

Голи: Сумано, 43, Коне 76

Ніцца – Клермон – 0:1

Гол: Рашані, 77

Реймс – Бордо – 5:0

Голи: Екітіке, 40, Мунетці, 46, 76, Матусіва, 59, Фаєс, 62

Страсбур – Нант – 1:0

Гол: Лєнард, 74

Ренн – Брест – 2:0

Голи: Лаборд, 20, Тер'є, 90

Для українського вболівальника найцікавішим був поєдинок Реймса і Бордо, де тепер грає на правах оренди Данило Ігнатенко. Головний тренер залишив українця в запасі, але випустив у другому таймі, щоб рятувати ситуацію. Це був дебют українця у Франції.

Ігнатенко отримав пряму червону через 9 хвилин після першого виходу за Бордо – рішення судді викликає питання

На той момент "жирондинці" вже горіли 0:4, але український хавбек не зумів допомогти команді. Ба більше, він погіршив і так скрутне становище, заробивши пряму червону картку за 9 хвилин після виходу на заміну. Реймс забив вп'яте і розташувався чотирнадцятим у таблиці. Бордо завис на передостанній сходинці.

Сенсацією стала поразка Ніцци, яка бореться за медалі, від Клермона. Долю зустрічі вирішив лише один гол наприкінці. Ренн без особливих проблем переграв Брест, Лор'ян здолав Ланс, а Страсбур дотиснув Нант.

Труа, за який виступає орендований у Динамо Жерсон Родрігес, розписав нічию з Метцом. Опальний люксембуржець не потрапив навіть у заявку через перебір жовтих карток. Обидві команди так і залишились внизу турнірної таблиці Ліги 1.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції