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Ніцца підписала таланта ПСЖ

14:52 93 Читать на русском
Ніцца підписала таланта ПСЖ
Стенлі Нсокі / ПСЖ

Захисник ПСЖ Стенлі Нсокі продовжить кар'єру в Ніцці.

Ніцца на своєму офіційному сайті оголосила про перехід 20-річного захисника Стенлі Нсокі. Терміни угоди не розголошуються. Ймовірно, сума трансферу склала 12,5 млн євро.

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До слова, минулого сезону Нсокі провів за першу команду парижан 15 поєдинків в усіх турнірах, де віддав 2 результативні передачі.

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Нагадаємо, цього тижня Ніцца вже підписала Каспера Дольберга, Алексіса Клода-Моріса і Адама Унаса.

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