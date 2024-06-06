Новим головним тренером Ніцци став Франк Ес, який вивів Ланс у Лігу чемпіонів.

У четвер, 6 червня, Ніцца на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Франка Еса на посаду головного тренера команди. Він змінив Франческо Фаріолі, який поїхав працювати в Аякс.

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Також "орлята" представили нового спортивного директора. Ним став Флоріан Моріс, який до цього чотири сезони пропрацював у Ренні. Саме Моріс підбирав Ніцці нового тренера. За його словами, Ес був для клубу "вибором номер один".

Раніше ЗМІ Франції писали про те, що Ніццу може очолити Бруно Женезіо. Зрештою, він пішов працювати в Лілль.

Ніцца посіла 5 місце за підсумками сезону і завоювала путівку в Лігу Європи.

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