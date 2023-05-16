Ніцца обирає нового тренера серед колишніх наставників Мудрика
Ніцца розглядає Роберто Де Дзербі та Грема Поттера як свого майбутнього головного тренера.
Спортивний директор INEOS Дейв Брейлсфорд наполягає на запрошенні на посаду головного тренера Ніцци екс-наставника Челсі Грема Поттера, інформує Get French Football News. Згідно з джерелом, спортивний директор клубу Флоран Гізольфі не згоден із цією кандидатурою і хотів би запросити чинного наставника Лор'яна Режиса Ле Брі.
Де Дзербі не отримав гідного визнання в Шахтарі – тепер італієць творить моду в АПЛ і закохує у свій футбол Гвардіолу
Згідно з L'Équipe, до шорт-листа Ніцци також увійшов чинний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі. Повідомляється, що італієць є одним із шести фахівців, яких Ніцца розглядає в статусі майбутнього наставника.
Нагадаємо, що Поттер і Де Дзербі – два колишні головні тренери Михайла Мудрика.
Нині Ніццу очолює Дідьє Дігар, він працює з командою з січня – відтоді, як керівництво клубу звільнило Люсьєна Фавра. Раніше Дігар працював із молодіжною командою Ніцци.
ПСЖ розгромив аутсайдера завдяки дублю Мбаппе, Страсбур без Соболя переграв Ніццу і відірвався від зони вильоту