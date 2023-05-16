Ніцца розглядає Роберто Де Дзербі та Грема Поттера як свого майбутнього головного тренера.

Спортивний директор INEOS Дейв Брейлсфорд наполягає на запрошенні на посаду головного тренера Ніцци екс-наставника Челсі Грема Поттера, інформує Get French Football News. Згідно з джерелом, спортивний директор клубу Флоран Гізольфі не згоден із цією кандидатурою і хотів би запросити чинного наставника Лор'яна Режиса Ле Брі.

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Згідно з L'Équipe, до шорт-листа Ніцци також увійшов чинний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі. Повідомляється, що італієць є одним із шести фахівців, яких Ніцца розглядає в статусі майбутнього наставника.

Нагадаємо, що Поттер і Де Дзербі – два колишні головні тренери Михайла Мудрика.

Нині Ніццу очолює Дідьє Дігар, він працює з командою з січня – відтоді, як керівництво клубу звільнило Люсьєна Фавра. Раніше Дігар працював із молодіжною командою Ніцци.

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