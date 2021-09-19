Франція. Ліга 1, 6 тур

Ніцца – Монако – 2:2

Голи: Делор, 51, Будауї, 73 – Головін, 39, Бен-Єддер, 77 (пен)

Нереалізований пенальті: Гуїрі, 82 (Н)

У першому таймі Монако грав краще і перед перервою повів у рахунку – Головін замкнув у порожні ворота простріл Жерсона. У другій половині зустрічі Ніцца перехопила ініціативу та швидко відігралася, коли Делор скористався навісом Гуїрі.

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Справжній вогонь розпочався на 73-й хвилині. Ніцца вийшла вперед завдяки голу Будауї, але відразу ж привезла пенальті на свої ворота. Бен-Єддер з "позначки" вирівняв ситуацію, але тепер вже оборона Монако привезла собі 11-метровий (м'яч влучив у руку Бадіашилю). Однак Гуїрі свій пенальті не реалізував.

У підсумку – 2:2. Ніцца набрала 10 очок і піднялася на 4 місце Ліги 1, а Монако з 5 балами залишився в нижній частині турнірної таблиці.