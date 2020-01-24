Ніцца не змогла втримати перемогу над Ренном і змарнувала шанс наблизитися до зони єврокубків

Ніцца та Ренн відкривали програму 21 туру чемпіонату Франції.

Ліга 1, 21 тур

Ніцца – Ренн – 1:1

Голи: Дольберг, 47 – Тет, 81

Команди мали достатню кількість гострих моментів у першій половині, однак рахунок залишався "сухим". Особливо "старався" Каспер Дольберг, який змарнував дві хороші нагоди для взяття воріт Ренна.

Неймар принизив гравців Реймса, віддавши пас сідницями

Данець виправився вже через дві хвилини після виходу гравців з роздягалень. П'єр Леєс-Мелу виконав ідеальний простріл з фланга, і екс-форварду Аякса залишилось не схибити у порожні ворота. Команда Патріка Віейра відійшла назад, за що поплатилася ближче до фінального свистка. Хавбек Ренна Флав'єн Тет залишився без нагляду у самому серці карного майданчика Ніцци і врятував для своєї команди нічию.

"Орлята" втратили шанс наблизитися до єврокубкової зони Ліги 1, а от Ренн впевнено утримує третю сходинку, яка дає право на кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції