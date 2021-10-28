Ніцца і Марсель зустрічались в перенесеному поєдинку третього туру французької першості. Огляд зустрічі читайте на Футбол 24.

Ліга 1, 3-й тур

Ніцца – Марсель – 1:1

Голи: Гуірі, 6 – Пайє, 42

Обидві команди були сусідами перед матчем – 3 і 4 сходинки французької першості. Матч обіцяв бути запеклим. Таким видався першим тайм. Дебютний гол був забитий вже на 6 хвилині. Оборонець Марселя віддав неточну передачу, Ніцца розігнала контратаку, яку чудово завершив Гуірі.

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Ще до перерви Пайє відновив паритет "олімпійців". Дімітрі отримав простріл з флангу, прибрав єдиного захисника та результативно пробив у дальній кут. У другому таймі Марсель мінімально переважав, але більше ніхто не забивав.

Зрештою, обидві команди залишились зі своїм: Ніцца – третя, Марсель – четвертий. В "орлят" 20 очок, а в "олімпійців" на один менше.

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