Рома гостюватиме на полі Ніцци в рамках першого туру основного етапу Ліги Європи. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ніцца – Рома відбудеться сьогодні, 24 вересня. Стартовий свисток на стадіоні Альянц Рів'єра пролунає о 22:00 за київським часом.

Де дивитися Ніцца – Рома? Пряма трансляція гри доступна на сервісі Megogo за умови наявності підписки. За головними подіями матчу також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

Артем Довбик цього сезону жодного разу не виходив у основі Роми на матчі Серії А, але в Лізі Європи нарешті розпочне зі старту.

Стартовий склад Ніцци: Діуф – Менді, Ба, Данте (к) – Луше, Ванхаутт, Будауї, Бард – Сансон, Кевін Карлос, Бога.

Стартовий склад Роми: Свілар – Челік, Манчіні, Н'Діка – Ренш, Коне, Ель-Айнауї, Цімікас – Суле, Ель-Шаараві (к) – Довбик.

