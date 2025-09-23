Джан П'єро Гасперіні зробить мінімальну ротацію стартового складу в порівнянні з грою проти Лаціо.

Артем Довбик повинен буде вийти в стартовому складі на матч 1-го туру Ліги Європи з Ніццою. Цього очікує редакція фан-сайту Роми Voce Giallorossa. Згідно з її прогнозами, головний тренер "джаллороссі" Джан П'єро Гасперіні вдасться до використання схеми 3-4-1-2 / 3-4-2-1 (залежно від положення Суле на полі), яку він використовував у двох останніх матчах з Лаціо і Торіно.

Виступ Довбика у відеоогляді матчу Лаціо – Рома – 0:1

Редакція очікує, що Артем Довбик зіграє в стартовому складі за підтримки Матіаса Суле і Лоренцо Пеллегріні. Еван Фергюсон повинен буде почати гру з Ніццою в запасі.

У стартовий склад Роми повинні повернутися Ермосо і Веслі – вони відновилися після травм.

Матч Ніцца – Рома відбудеться у середу, 24 вересня.

Рома переграла Лаціо на виїзді вперше за 9 років – Довбик розчинився на полі, шалене марнотратство кривдника Динамо