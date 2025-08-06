Ніцца та Бенфіка зіграють матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Стартові склади та посилання на онлайн трансляцію доступні у цій новині на "Футбол 24".

Сьогодні, 6 серпня, у Франції на стадіоні Aльянц Рівьєра відбудеться матч кваліфікації Ліги чемпіонів між Ніццою та Бенфікою. Початок поєдинку заплановано на 22:00.

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Де дивитися поєдинок Ніцца – Бенфіка? Гру можна переглянути онлайн безкоштовно на платформі Maincast.tv.

У складі Бенфіки традиційно вийде на поле український голкіпер Анатолій Трубін, який потрапив до стартового складу команди.

Стартові склади:

Ніцца: Діуф, Менді, Бах, Данте (к.), Клосс, Сансон, Будауї, Бар, Буанані, Моффі, Янсон.

Бенфіка: Трубін, Дедіч, Сілва, Отаменді (к.), Даль, Ріос, Барренечеа, Шельдеруп, Аурснес, Івановіч, Павлідіс.

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