Ніцца – Бенфіка: стартові склади та безкоштовна онлайн-трансляція кваліфікації Ліги чемпіонів – вердикт для Трубіна
Ніцца та Бенфіка зіграють матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Стартові склади та посилання на онлайн трансляцію доступні у цій новині на "Футбол 24".
Сьогодні, 6 серпня, у Франції на стадіоні Aльянц Рівьєра відбудеться матч кваліфікації Ліги чемпіонів між Ніццою та Бенфікою. Початок поєдинку заплановано на 22:00.
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Де дивитися поєдинок Ніцца – Бенфіка? Гру можна переглянути онлайн безкоштовно на платформі Maincast.tv.
У складі Бенфіки традиційно вийде на поле український голкіпер Анатолій Трубін, який потрапив до стартового складу команди.
Стартові склади:
Ніцца: Діуф, Менді, Бах, Данте (к.), Клосс, Сансон, Будауї, Бар, Буанані, Моффі, Янсон.
Бенфіка: Трубін, Дедіч, Сілва, Отаменді (к.), Даль, Ріос, Барренечеа, Шельдеруп, Аурснес, Івановіч, Павлідіс.
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