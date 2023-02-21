"Ніщо в світі не виправдовує расистські образи": Клопп підтримав зірку Реала
Юрген Клопп засудив расистські викрики на адресу гравця Реала.
Під час прес-конференції головного тренера Ліверпуля перед матчем Ліги чемпіонів один з журналістів поцікавився у нього, чи провокує гра вінгера мадридської команди Вінісіуса образи, які лунають на його адерсу. Клопп висловився дуже чітко.
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"Він робить щось на полі таке, що може виправдати те, що відбувається з ним? Ніщо у світі не може виправдати расизм. Я знаю точно, що Вінісіус – гравець світового рівня. Можу сказати, що у його юному віці вважаю його легендою Реала, оскільки він уміє вирішувати моменти. Сподіваюся, його не турбують якісь ідіоти, які щось говорять про нього", – цитує наставника Ліверпуля Mirror.
Нагадаємо, що Вінісіус Жуніор кілька разів ставав жертвою расистських викриків з трибун під час матчів в чемпіонаті Іспанії. Ліверпуль зіграє проти Реала у Лізі чемпіонів 21 лютого о 22:00 за київським часом.
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