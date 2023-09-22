У поєдинку 8-го туру Чорноморець на виїзді знищив Олександрію (5:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Олександрія розпочала активно, але до 20 хвилини вже горіла 0:2. Безлад у захисті дозволив Чорноморцю піти на перерву, оформивши покер.

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Розмова у роздягальні, очевидно, дала свої плоди – господарі після відпочинку взялись створювати моменти біля воріт суперника. Кравченко в середині тайму таки розмочив рахунок, але вже за чотири хвилини "моряки" забили вп'яте і довели безвиграшну серію Олександрії до шести матчів.

Чорноморець на виїзді розгромив Олександрію – Ротань і Ко продовжують деградувати, безвиграшна серія сягнула 6 матчів