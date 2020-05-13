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Нінковіч зізнався, чому відмовився переходити з Динамо у Олімпіакос

13 травня 22:50 213 Читать на русском
Нінковіч зізнався, чому відмовився переходити з Динамо у Олімпіакос
Мілош Нінковіч (зліва) / Фото з відкритих джерел

Екс-хавбек Динамо Мілош Нінковіч розповів про можливі трансфери з київського клубу.

"Знаю, що після чемпіонату світу 2010 року була пропозиція з Іспанії від Вільяреала. Мені сказали про це агенти. Однак, найсерйознішим варіантом був грецький Олімпіакос, який зробив конкретний запит.

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У мене залишався рік за контрактом, і я розумів, що потрібно йти. Але Динамо захотіло продовжити зі мною угоду і я просто не зміг відмовити", – сказав Нінковіч в інтерв'ю YouTube-каналу SportArenaTV.

Нагадаємо, Мілош виступав за Динамо з 2004 по 2012 роки і встиг завоювати з киянами два чемпіонства і три Кубки України.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Мілош Нінковіч Мілош Нінковіч Вільяреал Вільяреал Олімпіакос Олімпіакос
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