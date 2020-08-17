Нінковіч заявив, що досі фанатіє від Шевченка

"Колись було дуже багато легіонерів. А зараз бачу, що дуже багато молодих українських гравців. Думаю, це добре не тільки для Динамо, але і для збірної України.

Нінковіч припустив, хто може очолити Динамо після Луческу

Дивився матч збірної України проти Сербії. Було кілька молодих гравців з Динамо. Шева дуже здорово все робить, у нього дуже хороші помічники. Він з Анчелотті дуже багато років працював, з Моурінью. Він був дуже розумним гравцем, звичайно, він буде дуже хорошим тренером.

Коли він був у Динамо, завжди підказував гравцям, що потрібно робити як на полі, так і в роздягальні. Я дивився на Шеву і був в шоці. Це гравець, який виграв все що можна. Він виграв Золотий м'яч. Після цього всього він все ще хотів забивати, навіть на тренуванні. До сих пір стежу за ним", – сказав Нінковіч у програмі Профутбол.

Нагадаємо, сербський півзахисник належав Динамо з 2004 по 2012 роки. Мілош встиг завоювати з киянами два чемпіонства і тричі переміг у Кубку України. У 2015 році перебрався до Австралії, підписавши контракт із Сіднеєм.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо