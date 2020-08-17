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Нінковіч заявив, що досі фанатіє від Шевченка

19:29 - Читать на русском
Нінковіч заявив, що досі фанатіє від Шевченка
Мілош Нінковіч / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Сіднея Мілош Нінковіч висловив своє захоплення кар'єрою Шевченка на чолі збірної та згадав спільні тренування у Динамо.

"Колись було дуже багато легіонерів. А зараз бачу, що дуже багато молодих українських гравців. Думаю, це добре не тільки для Динамо, але і для збірної України.

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Дивився матч збірної України проти Сербії. Було кілька молодих гравців з Динамо. Шева дуже здорово все робить, у нього дуже хороші помічники. Він з Анчелотті дуже багато років працював, з Моурінью. Він був дуже розумним гравцем, звичайно, він буде дуже хорошим тренером.

Коли він був у Динамо, завжди підказував гравцям, що потрібно робити як на полі, так і в роздягальні. Я дивився на Шеву і був в шоці. Це гравець, який виграв все що можна. Він виграв Золотий м'яч. Після цього всього він все ще хотів забивати, навіть на тренуванні. До сих пір стежу за ним", – сказав Нінковіч у програмі Профутбол.

Нагадаємо, сербський півзахисник належав Динамо з 2004 по 2012 роки. Мілош встиг завоювати з киянами два чемпіонства і тричі переміг у Кубку України. У 2015 році перебрався до Австралії, підписавши контракт із Сіднеєм.

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Андрій Андрій Шевченко Андрій Андрій Шевченко Динамо Динамо Мілош Мілош Нінковіч
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